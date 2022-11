Meteo: domani 22 novembre allerta "Rossa" in Abruzzo e Sardegna. Il Lazio chiude le scuole del litorale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scuole chiuse domani, martedì 22 novembre, a causa del maltempo e allerta meteo in diversi comuni italiani. Il maltempo potrebbe provocare grossi disagi e per questo diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì. È allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna, mentre sarà arancione sul resto dell'Abruzzo e di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Basilicata, Sardegna, Campania e Veneto.

In relazione alle previsioni metereologiche annunciate per domani con forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato in serata un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l'ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale. Tutta la giornata di oggi le squadre di giardinaggio hanno provveduto al controllo degli alberi di buona parte delle vie del centro.