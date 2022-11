Meteo: bomba d’acqua sul raccordo Avellino-Salerno. Intrappolati centinaia di automobilisti

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per alcune ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, a causa di una bomba d'acqua che ha investito il territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di 10 km verso Salerno,con enormi disagi soprattutto per anziani e bambini. Qualcuno è riuscito ad uscire allo svincolo Lancusi. A Montella, in provincia di Avelino, un fiume di fango e detriti ha invaso il paese,trascinando tutto quello che trova lungo le strade. - (PRIMAPRESS)