Meteo: bollino rosso da domani per 14 città da Bologna a Roma fino a venerdì

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scatta domani il bollino rosso meteo per 14 città che si ritroveranno a sfiorare i 40 gradi. Le città da bollino rosso per rischio elevato di ondate di calore passeranno dalle 9 di oggi alle 14 di domani e alle 16 di venerdì. Quelle che già oggi hanno il bollino rosso,e per i prossimi due giorni, sono: Bologna, Bolzano,Bre- scia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Il numero salirà a 14 domani con Campobasso, Frosinone,Milano Torino e Viterbo. Lo comunica il Ministero della Salute nel suo bollettino sulle ondate di calore in 27 capoluoghi. - (PRIMAPRESS)