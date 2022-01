Meteo: arriva la perturbazione atlantica. Precipitazioni su Toscana e Triveneto. Milano in allerta gialla

(PRIMAPRESS) - ROMA - E'allerta in più aree del Paese per un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una perturbazione nord atlantica investirà nelle prosse ore quasi tutto lo stivale. Sono previste precipitazioni sparse al Centro-Nord, specialmente su Toscana e Triveneto, e un'intensificazione della ventilazione settentrionale che causerà una rapida discesa delle temperature e nevicate anche a quote collinari nel Nord. E' allerta gialla su gran parte della Toscana e in Friuli Venezia Giulia per neve e vento forte. Causa vento diramata l'allerta gialla anche per Milano. - (PRIMAPRESS)