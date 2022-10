Meteo: allerta gialla in 11 regioni dall'Emilia alla Sicilia. A Trapani molti allagamenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' allerta gialla per il maltempo in 11 regioni. Ad essere sotto attenzione sono Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si tratta di una perturbazione arrivata dal Mediterraneo occidentale che accentua infatti l'instabilità sull'Italia, con rovesci forti previsti in particolare al Sud. Violento nubifragio ieri a Trapani, allagamenti e strade trasformate in fiumi. Nella vicina Marsala, forti piogge e raffiche di vento. Viabilità in tilt e numerosi blackout locali. - (PRIMAPRESS)