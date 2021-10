Meteo: allerta arancione per Calabria e Marche per un vortice ciclonico. Trecento interventi per allegamenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - È allerta arancione per il maltempo in Calabria e Marche. Previste forti precipitazioni e forti raffiche di vento sulle regioni adriatiche,Campania e Calabria tirrenica, e anche sul Nordest e altre regioni del Centro-Sud.La causa è un vortice ciclonico che da Nord scende verso sud. Previsto anche un deciso abbassamento delle temperature. Intanto da ieri i vigili del fuoco sono impegnati nel Padovano in oltre 300 interventi per allagamenti. Per forte vento e mare forza 5-6 saltano collegamenti con Eolie. - (PRIMAPRESS)