Meteo, allerta arancione in tre regioni: Campania, Toscana e Molise. Grosseto invita ed evitare spostamenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Toscana, Campania e Molise, e allerta gialla in altre 11 Regioni. A Napoli decisa la chiusura di tutti i parchi, di Castel dell'Ovo e del Maschio Angioino. Previste precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, anche di forte intensità, con possibili nubi- fragi, mare mosso e venti fino a 90 km orari sulla Toscana e sul Molise. Ieri il prefetto di Grosseto ha chiesto ai cittadini "di prestare la massima at- tenzione e limitare gli spostamenti". - (PRIMAPRESS)