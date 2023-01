Meteo: 10 giorni di temperature rigide da Nord a Sud. A Venezia entra in funzione il Mose

(PRIMAPRESS) - ROMA - Neve e temperature rigide da Nord a Sud Italia per circa 10 giorni. Forti venti sferzano il Paese e in Campania è anco- ra allerta arancione.La neve ha imbian- cato il Vesuvio ed è caduta anche alle porte di Roma. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna. Chiusura delle scuole in molti comuni sardi:blackout in 5 comuni del Nuorese. Neve e scuole chiuse anche a Potenza. A Venezia entrerà in azione il Mose e a Napoli collegamenti irregolari con le isole. A Ischia evacuate 90 persone. - (PRIMAPRESS)