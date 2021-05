Messina: operazione anti-droga nel rione Giostra. Arrestati 26 trafficanti e 13 ai domiciliari

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Cinquantadue misure cautelari da parte della polizia, a Messina, nell'ambito di una operazione antidroga. 26 persone sono finite in carcere e 13 ai domiciliari, mentre per altre 13 è scattato l'obbligo di firma. Nel mirino degli investigatori sue organizzazioni criminali attive nel rione Giostra. Fatta luce su una serie di tentati omicidi scaturiti dalla lotta fra gruppi per il controllo delle piazze di spaccio. Sono stati 350 gli agenti impegnati nell'operazione. Sequestrati immobili, auto, moto e disponibilità finanziarie, - (PRIMAPRESS)