Messina: incastrato dalle telecamere il 65enne che aveva ucciso e bruciato il corpo di un anziano per rubargli la pensione

MESSINA - Aveva ucciso con 11 coltellate un anziano di 73 anni, Giovanni Salmeri, e poi ne ha bruciato il cadavere per gettarlo in una discarica. L'efferato omicidio è avvenuto per un furto di 650 euro, la pensione appena ritirata. L'efferato omicidio era avvenuto a Milazzo nel luglio scorso, ma solo oggi i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i particolari del delitto e ad arrestare il colpevole. L'uomo, 56 anni, è accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere. A incastrarlo sono state le telecamere dei sistemi di video sorveglianza.