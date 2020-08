Messina: forze dell'ordine impegnate a ritrovare il piccolo Gioele dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Sono continuate nella notte e sono riprese questa mattina all’alba le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni che era scomparso insieme alla madre Viviana Parisi, il 3 agosto scorso. Ieri è stato ritrovato nei boschi di Caronia, il solo cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione tanto che il riconoscimento è stato reso possibile solo dalla fede nunziale e dalle scarpe che la donna indossava al momento dell’incidente autostrade di Sant’agata di Militello. Ora gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza per capire cosa abbia fatto la donna nei 20 minuti tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant'Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l'auto da cui è scesa camminando col bimbo in braccio. - (PRIMAPRESS)