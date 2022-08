Messina: fermato un 18enne tunisino per l’omicidio dell’operatore ecologico a Letojanni

(PRIMAPRESS) - MESSINA - C'è un fermato per la morte di un operatore ecologico di 56 anni, trovato senza vita in casa con ferite d'arma da taglio, a Letojanni, nel Messinese. Si tratta di un 18enne,d'origine tunisina, residente in città al quale viene contestato il reato di omicidio aggravato. Il giovane era stato visto allontanarsi dall'abitazione della vittima dopo che diverse telefonate ai carabinieri ave- vano segnalato una lite in corso nella casa.Il legale ha riferito che il giovane si"è dichiarato estraneo ai fatti" e che ha detto di non conoscere l'uomo. - (PRIMAPRESS)