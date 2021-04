Messina: 26 arresti della Dda per traffico di droga nella zona Taormina e Giardini Naxos

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Ventisei arresti per traffico di droga. Sgominate due bande che spacciavano nella zona di Taormina e Giardini Naxos I carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito le misure emesse dal Gip,su richiesta della Dda di Messina,per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio,estorsione. Le organizzazioni criminali si avvalevano anche di minorenni per lo spaccio e ricorrevano a intimidazione e violenza per il recupero dei crediti maturati a seguito della vendita della droga. - (PRIMAPRESS)