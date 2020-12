Messina: 16 misure cautelari per traffico di rifiuti speciali. Sequestrati due impianti di smaltimento

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Operazione dei carabinieri per la Tutela Ambientale di Messina in esecuzione di 16 misure cautelari emesse dal Gip, su richiesta della Dda. Sequestrati due impianti di smaltimento rifiuti e compostaggio di Giardini Naxos (ME) e Ramacca (CT). L'inchiesta, avviata nel 2016,ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale attiva nella Sicilia orientale in reati come il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, con la connivenza di funzionari pubblici. - (PRIMAPRESS)