Messico: rinvenuti 70 sacchi contenenti resti umani in un terreno di stoccaggio nella periferia di Guadalajara

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Una settantina di sacchi contenenti resti umani sono sono stati trovati in un terreno nel comune di Tonala', nello stato messicano di Jalisco. Si tratta dei corpi di 11 persone, secondo quanto riferito dal magistrato che indaga sul caso. I resti sono stati trovati in seguito alla segnalazione degli abitanti della zona:erano sepolti in un terreno che si trova alla periferia di Guadalajara, utilizzato per lo stoccaggio di contenitori di plastica per animali domestici, e la ricerca non è ancora finita. Tuttavia il luogo non è nuovo a queste scoperte perchè già nel febbraio scorso erano stati trovati altri 18 sacchi. - (PRIMAPRESS)