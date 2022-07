Messico: catturato il boss della droga Rafael Caro Quintero accusato dell’uccisione dell’agente Dea, Camarena

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Catturato in Messico il boss della droga Rafael Caro Quintero, accusato dell'uccisione dell'agente della Dea (l'Agenzia antidroga Usa) Enrique Kiki Camarena, avvenuto nel 1985. Quintero si è affermato come uno dei fondatori del cartello di Guadalajara,una delle più potenti organizzazioni del narcotraffico in America Latina negli anni Ottanta, ed è stato tra i criminali più ricercati dagli Usa. Gli Stati Uniti chiederanno "l'immediata estradizione" del boss. - (PRIMAPRESS)