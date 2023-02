Messico: a Jalisco scoperte due tombe clandestine con 31 cadaveri vittime della guerra tra bande

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Trentuno corpi sepolti in 2 tombe clandestine sono stati scoperti nel Messico occidentale. Lo ha reso noto il procuratore dello Stato di Jalisco, aggiun- gendo che circa 15 corpi sono stati identificati e saranno riconsegnati alle famiglie. Lo Stato di Jalisco è controllato da un potente cartello di nuova generazione, e risulta tra i più colpiti dalla violenza dovuta agli scontri tra i gruppi criminali per il controllo del territorio. Nel 2022 sono stati trovati 301 cadaveri in 41 tombe clandestine - (PRIMAPRESS)