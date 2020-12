Messa di Natale: il Papa anticiperà la funzione alle 19,30 del 24 dicembre nella Basilica di San Pietro

(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - Niente messa di mezzanotte per la notte di Natale nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco anticiperà la funzione religiosa, la sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, quindi due ore prima dell'orario delle 21.30 da lui sempre mantenuto nell'arco del suo pontificato. Il pontefice intende fare in modo così che i partecipanti alla celebrazione, che saranno comunque contingentati ed in numero estremamente ristretto, possano rispettare al rientro nelle loro abitazioni il 'coprifuoco' imposto dalle autorità italiane. - (PRIMAPRESS)