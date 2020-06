Mes: scontro a distanza tra Merkel e Conte. La Cancelliera invita ad utilizzare tutti i fondi della UE ma Conte replica: "Ci penso io e il Governo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non è piaciuta al premier Giuseppe Conte, l’ingerenza della Cancelliera Angela Merkel circa il suggerimento all’Italia di utilizzare anche i fondi Mes per mettere in ordine i conti. “L’Italia dovrebbe utilizzare il Mes? E' una decisione italiana. Ci pensiamo io e Gualtieri. Ma la schermaglia a distanza affidata ai media ritrova oggi la Merkel a chiarire che gli strumenti anti-crisi non sono stati creati perché restino inutilizzati. "Abbiamo creato strumenti attraverso la Bei, il Mes con linee di credito preventive o le regole della cassa integrazione con lo Sure-afferma-possono essere usati da ciascuno”. Ma Conte replica: “Stiamo preparando un recovery plan italiano da presentare a settembre". - (PRIMAPRESS)