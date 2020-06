Mes: Salvini: "Portiamo la discussione in Aula". Di Maio: "Non ho motivo di esprimermi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La decisione dell’Italia sul MES dovrà avvenire entro il mese di luglio quando si tornerà a Bruxelles per discutere dei fondi ma in Italia i contrasti sull’accesso al meccanismo europeo di stabilità sono ancora troppo evidenti. Tanto evidenti che paradossalmente potrebbero portare Matteo Salvini e Luigi Di Maio ad un nuovo “bacio” che marcherebbe la contrarietà al Mes. Salvini chiede di portare in Aula la discussione: “ Vedremo il Parlamento italiano, che è sovrano,come voterà. Penso che la maggioranza sia assolutamente a favore dell' interesse nazionale e quindi contro il Mes".

Parte del Movimento5Stelle è notoriamente contrario al Mes e l’ormai “democristiano” Di Maio usa toni da Ponzio Pilato: "Dividerei il tema Mes dal tema sanità. Con Zingaretti condivido l'idea di un ammodernamento di un sistema sanitario che deve essere pubblico e accessibile a tutti. Ma sul Mes ripeto che non ho motivo di esprimermi" - (PRIMAPRESS)