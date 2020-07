Merloni (Anac): "Abnorme lievitazione dei prezzi", così l'accusa del vertice dell'Autority durante il Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ una relazione a tutto campo quella presentata dal presidente facente funzione dellAnac, Francesco Merloni che ha sostituito Raffaele Cantone ora a Perugia. C’è stata una “Abnorme lievitazione dei prezzi" rispetto al periodo pre Covid, una forte variabilità degli stessi sul territorio e lo scostamento nella qualità e quantità delle forniture. Queste le principali criticità rilevate sui Dpi nella crisi sanitaria, per la quale sono stati spesi 3mld,di cui il 70% per mascherine, guanti e camici. Nella Relazione annuale Anac,emerge il sisma causato dal Covid sugli appalti pubblici:nel 2019 valore record di 170mld,nei primi 4 mesi -33% del valore, 19 mld,Problema centrale la corruzione. "Dietro consensi di facciata, abbiamo registrato resistenze,spesso silenziose e tenaci, accompagnate da tentativi di dipingere l'Autorità per quello che non è mai stata e si è sempre sforzata di non essere, come un intralcio o un produttore di nuovi vincoli, solo perché presente e attiva. Le resistenze restano". E' la denuncia del presidente dell'Anac, Merloni In un altro passaggio ha stigmatizzato chi giudica "la normativa anticorruzione come un inutile aggravio. E' un giudizio estremamente pericoloso". - (PRIMAPRESS)