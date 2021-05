Mercenari: arrestato un messinese di 28 anni arruolato dai filorussi per combattere nel Dombass

(PRIMAPRESS) - ROMA - I carabinieri del Ros hanno arrestato un messinese di 28 anni combattente in Ucraina per le milizie filorusse. Reclutato in Italia, il giovane combatteva nel Dombass e apparteneva a un gruppo criminale attivo in diversi Stati. Ora si indaga sulla struttura organizzata che recluta e finanzia mercenari destinati ad integrare le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Donbass. Al 28enne si contesta l'attività di "combattente illegittimo", con l'aggravante della transnazionalità. Il Donbass è quella parte di territorio del bacino del fiume Donec che divide la Russia dall'Ucraina. Nel 2014 questo territorio si era dichiarato indipendente dall'Ucraina e questo ha fatto scoppiare i contrasti tra i due paesi. - (PRIMAPRESS)