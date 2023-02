Meloni in viaggio per Kiev, dopo la tappa a Varsavia dove arriverà anche Biden

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev per l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. La premier italiana sarà nella capitale Ucraina a 24 ore dell'arrivo a sorpresa del Presidente USA, Joe Biden. Meloni ha scelto di viaggiare in treno perché la sua prima tappa è stata in Polonia per l'incontro con il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki, che è anche uno dei suoi maggiori alleati in Europa nonché tra i paesi più determinati a contrastare l'invasione russa. Ma in Polonia ci sarà anche il presidente statunitense Joe Biden del quale è programmata una dichiarazione. Meloni in tarda mattinata a Kiev incontrerà Zelensky

