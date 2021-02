Meloni (Fratelli d'Italia): "Confronto leale con Draghi ma non voteremo la fiducia. Occorrono nuove elezioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "E' stato un confronto cordiale,franco, spero costruttivo. Abbiamo ribadito che FdI non voterà la fiducia al suo governo per una ragione di merito e di metodo, che non dipendono dalla sua autorevolezza". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Meloni, al termine delle consultazioni con il premier incaricato E' una scelta, aggiunge, che "non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti, ma l'Italia non è una democrazia di serie B". Serve una maggioranza "omogenea" e questo è possibile "solo con nuove elezioni", insiste. - (PRIMAPRESS)