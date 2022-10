Melito: oggi i funerali di Marcello Toscano. La richiesta di sicurezza del sindaco per la città

(PRIMAPRESS) - MELITO (NAPOLI) - Si terranno oggi 4 ottobre i funerali di Marcello Toscano, il professore di 64 anni ucciso nell'istituto "Marino Guarano" di Melito, nella provincia di Napoli. Le esequie si terranno alle ore 16 nella chiesa di San Nunzio Sulprizio, a Mugnano, cittadina nella quale il 64enne viveva. Per l'omicidio del professore era stato arrestato Giuseppe Porcelli, 54 anni, collaboratore scolastico nella scuola di Melito nella quale insegnava anche Toscano: il fermo del bidello è stato convalidato dal gip e l'uomo si trova ora nel carcere di Poggioreale. Il 54enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, per cui non ci sono ancora dichiarazione del presunto omicida sul delitto. Intanto ieri sono cresciute le proteste dei genitori chiedendo una scuola più sicura. Lo stesso sindaco del Comune napoletano ha annunciato le sue dimissioni senza un intervento significativo dal Governo per assicurare un maggiore controllo delle forze dell'ordine in città.

- (PRIMAPRESS)