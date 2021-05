Medio Oriente: estratti 9 corpi dalle macerie di Gaza City e 8 nel Sud della Striscia

(PRIMAPRESS) - GAZA - Nella Striscia di Gaza le squadre di soccorso hanno estratto dalle macerie degli edifici bombardati dall'aviazione israeliana i corpi di 9, fra cui quello di un bambino. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Il corpo del bambino è stato ritrovato nel rione di Tel al-Hawa a Gaza City, mentre i cadaveri delle altre otto persone sono stati recuperati nella zona di al-Qarara nei pressi di Khan Yunes, nel Sud della enclave palestinese sotto assedio permanente da molti anni.

Questa mattina anche il Papa ha sottolineato l’interruzione delle ostilità in medio Oriente. ”Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace". Così il Papa ai nuovi ambasciatori. - (PRIMAPRESS)