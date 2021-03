Medicina: all'Università Deferico II, il corso di Assistente al Medico Estetico diventa 4.0 con il management dell'Accademia Paduano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La medicina estetica - periodo di pandemia a parte - insieme a quella correttiva e rigenerativa ha assunto un peso sempre più rilevante nella società contemporanea. L’innalzamento degli standard d’intervento richiede equipe mediche sempre più specializzate e con formazioni specifiche. Napoli diventata un’apripista con il primo corso universitario di Alta Formazione per “Assistente al Medico Estetico”, torna con una seconda edizione ma questa volta in una versione AME 4.0. Cioè una versione di telemedicina che utilizza sistemi digitali per supportare il medico estetico durante il suo intervento.Ad ideare e promuovere il corso è il management dell’Accademia Liliana Paduano, azienda di formazione nel campo dell’estetica in convenzione, insieme all’Università di Napoli “Federico II”.Il nuovo corso sarà presentato domani 23 marzo (ore 11), dall'ordinario di Chirurgia Plastica dell'Università “Federico II” Francesco D’Andrea, dal medico estetico, Paola Tarantino e dal direttore dell’Accademia Liliana Paduano, Carlo Matthey. La presentazione sarà trasmessa in diretta su facebook.com/lpbeautyque - (PRIMAPRESS)