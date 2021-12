Medici no-vax: i Carabinieri ne scoprono 281 ma 126 erano stati già sospesi e continuavano ad esercitare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 281 i medici scoperti dai carabinieri del Nas che svolgevano il loro lavoro senza avere rispettato gli obblighi vaccinali. Una realtà emersa da controlli effettuati in tutta Italia. Le verifiche hanno riguardato oltre 1.600 strutture pubbliche e private passando al setaccio la posizione di circa 4.900 medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti. Fra i 281 medici di cui è stata scoperta la violazione delle normative in materia di Covid, 126 erano già stati sospesi perché non vaccinati. - (PRIMAPRESS)