Medici di base, chiesto incontro con Figliuolo. Scotti (Fimmg): "Dove ci sono ritardi interverrà il Commissario?"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I medici di famiglia chiedono un incontro al nuovo Commissario per l'emergenza Figliuolo per avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Dopo la sigla del protocollo d'intesa per partecipare alle vaccinazioni, solo alcune regioni hanno firmato accordi con i medici di base, spiega la Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, altre stanno andando molto a rilento. "Chiederemo a Figliuolo se nei casi in cui c'è ritardo sarà il Commissario a intervenire", spiega Scotti, segretario generale Fimmg. - (PRIMAPRESS)