Media: il 20 maggio manifestazione della Fnsi davanti Montecitorio sulla crisi dell'informazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Manifestazione della Federazione della Stampa (Fnsi) a Roma, il 20 maggio per una giornata di mobilitazione sulla situazione del lavoro giornalistico tra precarietà e crisi dell’editoria. “È necessario rimettere al centro del dibattito pubblico i temi che riguardano l’informazione nel nostro Paese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non assegna la giusta attenzione a chi fa informazione, attività essenziale e fondamentale per la tenuta delle istituzioni democratiche e far crescere un’opinione pubblica matura. Nessun segnale concreto dal governo e dal Parlamento giunge su questioni fondamentali che riguardano la libertà, i diritti, la dignità del lavoro di chi ogni giorno si sforza di aiutare i cittadini a conoscere e a comprendere. Serve un cambio di passo, un patto per l’articolo 21 della Costituzione”. E’ quanto affermato dal Segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso. Il Consiglio nazionale della Fnsi si riunirà in piazza, davanti a palazzo Montecitorio, dalle 10 alle 12. - (PRIMAPRESS)