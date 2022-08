Media digitali: Thomas V. Joseph nominato a capo degli ingegneri di IAS per lo sviluppo di nuovi prodotti scalabili

(PRIMAPRESS) - MILANO - Integral Ad Science, player globale nella qualità dei media digitali, ha annunciato la nomina di Thomas V. Joseph a Chief Technology Officer (CTO), a partire dall'8 agosto 2022. In qualità di CTO, Joseph guiderà il team di ingegneri per sviluppare nuove soluzioni integrate e riporterà direttamente a Lisa Utzschneider, CEO di IAS.

"I media digitali si trovano a un bivio, con marketer ed editori che adottano nuove strategie alimentate da una crescente quantità di dati. Gli strumenti che supportano il settore oggi devono anche essere in grado di anticipare ciò che verrà in questo settore in rapida evoluzione", ha dichiarato Joseph. "La mission di IAS, che consiste nell'utilizzare la tecnologia per diventare leader globale nella qualità dei media digitali e nei risultati per i brand, gli editori e le piattaforme più importanti del mondo, è in sintonia con la mia passione per la guida di organizzazioni ingegneristiche di livello mondiale e per lo sviluppo di prodotti pronti per il futuro e su larga scala".

La nomina di Joseph al ruolo di CTO segue il recente annuncio di Yannis Dosios come Chief Commercial Officer, a conferma della volontà di IAS per una continua leadership e avanzamento nel settore. - (PRIMAPRESS)