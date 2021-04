Maxi processo golpe Turchia: ergastolo agli ufficiali che tentarono di rimuovere Erdogan

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Ergastolo aggravato per diversi imputati nel maxi-processo contro 497 persone accusate di aver partecipato al tentato golpe contro Erdogan del luglio 2016. Il carcere a vita in regime duro, riferisce l'agenzia di stampa Anadolu, è stato deciso tra gli altri per l'ex tenente colonnello Gençer, che lesse alla tv di stato la dichiarazione dei golpisti, e per l'ex colonnello Poshor, che guidò l'occupazione della sede dell'emittente Trt. Ergastolo anche per l'ex maggiore Koltar, che era a capo della guardia del palazzo presidenziale. - (PRIMAPRESS)