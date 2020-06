Maxi-operazione antidroga tra Italia e Albania con 37 arresti ed il sequestro di 3 tonnellate di cocaina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vasta operazione della Dia in collaborazione con le autorità albanesi stanno eseguendo 37 arresti tra Italia e Albania nei confronti di persone accusate di traffico internazionale di ingenti quantità di stupefacenti. In corso sequestri per 4 milioni di euro. La maxi-operazione si avvale dell'ausilio di Criminalpol, Ufficio di collegamento interforze di Tirana e Polizia albanese, carabinieri, polizia di Stato e GdF, con il coordinamento di Eurojust. Sequestrate circa 3 tonnellate di droga tra cocaina, marijuana e hashish, per un valore di oltre 40 mln di euro. - (PRIMAPRESS)