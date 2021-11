Mattarella: "La ricerca è motore di crescita economica. L'antiscienza e battaglia di modernità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La ricerca è un vettore indispensabile per il benessere della società,è condivisione per una cura più efficace della persona e motore di crescita economica, sociale,civile".Così il presidente Mattarella ai "Giorni della Ricerca" AircAssociazione italiana ricerca cancro. "Senza investimenti sulla ricerca non ci sarà lo sviluppo equo e sostenibile posto al centro delle politiche Ue e obiettivo comune dell'intero pianeta", ha continuato.Poi:dovere morale,vaccini a tutti i Paesi in modo equo. E lotta ad antiscienza è battaglia di modernità. - (PRIMAPRESS)