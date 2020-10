Mattarella alla Giornata mondiale del risparmio:"Indispensabile ristabilire clima di fiducia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La gestione dell'emergenza deve saper aprire la strada a un progetto condiviso di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse rese disponibili anche in ambito europeo per gli indispensabili investimenti in infrastrutture,materiali e immateriali, riducendo i divari, per un Paese che torni a offrire opportunità, per un futuro dignitoso, specie alle giovani generazioni". Così il Capo dello Stato Mattarella nel messaggio all'Acri per la 96ma Giornata mondiale del risparmio. "Indispensabile -dice- ristabilire un clima di fiducia" - (PRIMAPRESS)