Massacro Buffalo: il 18enne suprematista Prayton Gendron resta in carcere sino al processo

(PRIMAPRESS) - USA - Crimine d'odio dettato dal razzismo e terrorismo.Sono queste le piste seguite dalla polizia e dall'Fbi per Payton Gendron, il 18enne suprematista,antise- mita autore del massacro al supermarca- to diBuffalo, nello stato di New York. Lo studente è già comparso in tribunale si è dichiarato non colpevole di omicidio di primo grado e resterà in carcere fino al processo dopo che il giudice non ha previsto alcuna cauzione. Tredici le persone colpite, dieci sono morte 11 sono afroamericane, due bianche. - (PRIMAPRESS)