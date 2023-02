Massa Lubrense: ritrovato il piccolo Gennaro, il bimbo di 3 anni che era scomparso a Nerano

(PRIMAPRESS) - MASSA LUBRENSE (NAPOLI) - Il piccolo Gennaro, il bimbo di 3 anni che questa mattina aveva fatto scattare l'allarme da parte della madre dalla sua abitazione di Nerano, la cittadina sul mare della penisola Sorrentino. L'allarme era scattato in mattinata è subito erano scattate le operazioni di ricerca da parte delle forze dell'ordine e di vol9ntari diramando anche una foto del piccolo co i numeri da contattare per possibili avvistamenti. Alle 14,30 è poi arrivata la notizia del ritrovamento ma su cui non ci sono ancora dettagli. - (PRIMAPRESS)