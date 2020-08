Massa Carrara: un albero cade su una tenda in campeggio e uccide una bambina di 3 anni. Grave la sorrellina

(PRIMAPRESS) - MASSA CARRARA - Una bambina di 3 anni è morta e sua sorella di 10 è ricoverata in gravissime condizioni per le ferite riportate a causa di una caduta di un albero sulla tenda dove dormivano assieme ai familiari. L'albero è stato abbattuto dal forte maltempo che ha imperversato nelle ultime ore sul territorio toscano. E' successo in un campeggio di Marina di Massa (Massa Carrara). Secondo le prime informazioni, la famiglia colpita è di origine marocchina, residente nel Torinese, che si era recata in Toscana per trascorrere alcuni giorni di vacanza. - (PRIMAPRESS)