Mascherine: operazione anti-contraffazione dei Carabinieri dei Nas in diverse città. Sequestrati ingenti quantitativi di dispositivi e gel

FIRENZE - Operazione dei Carabinieri del NAS in tutta Italia per il monitoraggio contraffazione mascherine e gel igienizzanti. A Palermo, Firenze, Padova e Napoli,sono state sequestrate merci per un totale 11.681 confezioni di disinfettante per le mani e oltre 330.000 dispositivi individuali per la protezione del viso. I Nas di Firenze hanno sequestrato mascherine per un valore di mezzo milione di euro e deferito in stato di libertà una persona per frode in commercio. L'indagata, già segnalata all'Autorità Giudiziaria per manovre speculative, è stata sorpresa a vendere mascherine protettive prive di marcature CE o di autorizzazione in deroga emessa da INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Nelle operazione anti-truffa delle forze dell'ordine era incappato anche un nome eccellente: l'ex presidente della Camera Irene Pivetti indagata dalle Procure di Roma e Savona per la commercializzazione di mascherine non a norma.