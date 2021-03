Mascherine: la raccomandazione di Biden ai Governatori: "Facciamo indossarla. La guerra al Covid non è vinta"

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano, Joe Biden, ha esortato i governatori a ristabilire l'obbligo della mascherina anti-Covid. "Ribadisco il mio appello a ogni governatore, sindaco e leader locale. Per favore, non si tratta di politica. L'incapacità di prendere sul serio questo virus - precisamente ciò che ci ha messo in questo pasticcio in primo luogo - rischia di causare più casi e più morti", ha sottolineato. "La guerra contro il Covid è lungi dall'essere vinta. Gli Stati dovrebbero interrompere le riaperture", ha aggiunto Biden. - (PRIMAPRESS)