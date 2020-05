Mascherine allo staff della Casa Bianca ma non per Trump. Il virologo Fauci oggi in audizione al Senato

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Alla Casa Bianca arriva l’obbligo di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Una regola che non varrà per il presidente Donal Trump. Il dispositivo, peraltro, riguarda proprio lo staff che lavora nella West Wing dove si trovano i consiglieri del presidente. La misura, da adottare sempre tranne quando si è seduti alle proprie scrivanie, sarebbe stata ordinata dopo i due casi risultati positivi nel circolo interno dell'amministrazione, il valletto di Trump e la portavoce del vice presidente Mike Pence, e le indiscrezioni su un terzo esponente contagiato.

Una situazione che ha reso furibondo Trump che finora si è sempre rifiutato di indossare la mascherina, nonostante le linee guida della sua stessa amministrazione chiedano di farlo per contenere il contagio di Covid-19 che ha fatto quasi 80 mila morti negli Stati Uniti.

E proprio sullo scenario pesante è intervenuto il virologo Anthony Fauci (ora in quarantena domiciliare volontaria per essere entrato in contatto con una persona positiva) che oggi sarà ascoltato in audizione in Senato, rigorosamente in videoconferenza. Secondo le anticipazione del New York Times, il massimo esperto di malattie infettive in America, lancerà un duro monito sulla ripresa dall'attività economica che rischia, se troppo rapida, di provocare "morti e sofferenze inutili". Fauci sarà uno dei quattro esperti ascoltati oggi al Senato, in commissione Sanità, lavoro e pensioni (Hlp). Per Fauci è la prima volta che può parlare direttamente a tutti i membri decisori senza il filtro di Trump. - (PRIMAPRESS)