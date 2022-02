Marocco, superato l'ultimo ostacolo per salvare il piccolo Ryan prigioniero in un pozzo

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - Sono ore frenetiche per i soccorritori che stanno continuando a scavare per cercare di raggiungere il piccolo Rayan, il bimbo di 5 anni che, come Alfredino Rampi nel 1981, è caduto in un profondo pozzo nel quale è rimasto bloccato. Le ultime immagini arrivate dal fondo del pozzo poche ore fa mostrano il piccolo che si muove: alle 7 di sabato mattina è riuscito a bere e mangiare. L'ostacolo roccioso che bloccava i soccorritori a due metri dal bimbo è stato quasi completamente superato e potrebbe essere l'ultimo diaframma per la salvezza di Ryan. - (PRIMAPRESS)