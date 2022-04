Mariupol: Putin blocca l'attacco finale all'acciaieria Azovstal e "promette la vita" a chi si arrende

(PRIMAPRESS) - MARIUPOL - Putin ha annullato l'assalto all'acciaieria di Azovstal di Mariupol per "preservare la vita dei nostri soldati e dei nostri ufficiali". Ha chiesto di isolare l'area "in modo che non voli una mosca".Ha ribadito a chi si arrende che "la loro vita sarà risparmiata e avranno un trattamento adeguato alle leggi". Mariupol è sotto il controllo russo ad eccezione dell'acciaieria, dove restano corca 2.000 soldati ucraini,ha detto il ministro russo della Difesa. Per Putin, "un successo"."Onoreficenze ai soldati che hanno preso parte alla liberazione" - (PRIMAPRESS)