Mariupol, Orlov (V.Sindaco): “L’esercito russo impedisce di sotterrare i cadaveri”

(PRIMAPRESS) - MARIUPOL - Serij Orlov, il vicesindaco di Mariupol, intervistato da RaiNews24, afferma che l'esercito russo impedisce agli ucraini di seppellire cadaveri per le continue raffiche di razzi sulla città. Ma ora l'emergenza è per circa 15 mila persone che vivono da giorni nei sotterranei della città e non può essere attivata una evacuazione per l'impedimento dei trasferimenti per la pressione di fuoco. Orlov ha poi sollecitato l'Europa ad interrompere definitivamente rapporto commerciali con la Russia a cominciare dal gas che ancora viene acquistato anche dopo il decreto del pagamento in rubli. - (PRIMAPRESS)