Mariupol: oggi programmata un'evacuazione di civili dall'acciaieria di Azovstal

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - E' programmata per oggi un'operazione di evacuazione di civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. E' quanto riportato da alcune fonti dell'ufficio del presidente ucraino, Zelensky. "Per oggi è in programma un'operazione per far uscire i civili dalla fabbrica",afferma l'ufficio senza fornire altri dettagli. Secondo il Comune della città portuale assediata, ci sono almeno 2.000 civili bloccati nell'acciaieria. Si tratta di bambini, donne e personi anziane senza disponibilità di farmaci. - (PRIMAPRESS)