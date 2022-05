Mariupol: difficili trattative per far uscire i soldati da Azovstal con uno scambio di prigionieri russi

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che i colloqui con la Russia per far uscire i difensori feriti dallo stabilimento Azovstal di Mariupol sono stati "molto complessi",aggiungendo che Kiev si avvale di "intermediari influenti". Come ha detto il presidente nel suo discorso a tarda notte. L'Ucraina, ritenendo che non esista una soluzione militare allo stallo, ha proposto di evacuare 38 dei difensori più gravemente feriti.Se Mosca lo consentirà, Kiev rilascerà un certo numero di prigionieri di guerra russi. - (PRIMAPRESS)