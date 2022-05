Mariupol: corridoio umanitario di 115 miglia per uscita delle navi straniere dal porto

(PRIMAPRESS) - MARIUPOL (UCRAINA) - "Per l'uscita sicura delle navi straniere dal porto di Mariupol dalle 8 del 25 maggio è stato organizzato un corridoio umanitario lungo 115 miglia e largo 2 miglia in direzione del Mar Nero". Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo."Grazie a misure adottate dalla Marina russa, il pericolo di mine nelle acque del porto di Mariupol è stato eliminato e stiamo ripristinando le infrastrutture portuali", ha affermato Mizintsev, capo Centro controllo della difesa russa."70 navi di 16 Paesi restano bloccate in 6 porti",ha detto. - (PRIMAPRESS)