Mariupol: 6mila cittadini ucraini deportati dai russi. Kuleba ((Esteri): “Bombardati i convogli umanitari”

"Deportano forzatamente i cittadini di Mariupol nel proprio territorio. La Russia si muove verso il prossimo livello di terrore. 6.000 ucraini sono già nei campi russi dove potrebbero essere usati come ostaggi". Questo in un tweet del ministero degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba "I convogli umanitari in fuga verso le parti non occupate dell'Ucraina continudano ad essere bombardati. Questa barbarie deve finire", prosegue il tweet. In mattinata il comune di Mariupol aveva parlato di 15.000 deportati.