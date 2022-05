Mar Nero: affondata dai missili ucraini la fregata russa Makarov. È la seconda unità dopo la Moskva

(PRIMAPRESS) - ODESSA - Difronte all'Isola dei Serpenti sarebbe stata affondata la fregata russa dell'Ammiraglio Makarov. La notizia è riportata da funzionari ucraini che precisano che l'attacco all'unità navale di Mosca sarebbe stato postato con due missili. La nave sarebbe in fiamme. Se accertato l'affondamento della fregata, sarebbe la seconda grave perdita navale opto l'affondamento della Moskva avvenuta nelle settimane scorse.

Anche in questo caso ci potrebbe essere lo zampino dell'aiuto dell'intelligence USA all'Ucraina come aveva ventilato ieri il New York Times anche nell'uccisione di alcuni generali russi ma il Pentagono si è affrettato a smentire. - (PRIMAPRESS)