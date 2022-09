Mar Baltico: una fuga di gas da Stream2 fa scattare il divieto di navigazione

(PRIMAPRESS) - BALTICO - Rilevata una perdita di gas, forse per un calo di pressione nella tubatura A del gasdotto Nord Stream 2, anche se non in uso ma contenente gas. Informate le autorità marittime responsabili in Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Russia. La ricerca delle cause potrebbe rivelarsi molto difficile anche perché l' azienda è sotto sanzioni, non ha quasi personale e i fondi sono congelati. In seguito alla fuga di gas nel Mar Baltico,l'agenzia danese per il traffico marittimo ha vietato la navigazione. - (PRIMAPRESS)